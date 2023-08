Hype auf Obst: Japans Luxusstores verkaufen Erdbeeren für unglaubliche Preise 

Was für Luxusartikel werden hier bei Sembikiya in Tokio wohl verkauft? Früchte! imago/AFLO

In Japan sind Früchte ein Prestigeobjekt. In gläsernen Vitrinen, hochwertigen Holzschachteln und in schützende Verpackungsmaterialien gehüllt, wird Obst verkauft. Die Preise für Früchte in Japan können sehr hoch sein, besonders für exotisches Obst oder hochwertige Sorten.

Die wertvollen Früchte werden sorgfältig ausgewählt und nur die makellosen gelangen in die gläserne Vitrine der Luxusläden. Die größte japanische Luxus-Obstladenkette ist Sembikiya.

Was hältst Du von Früchten als Luxusgut? Finde ich cool, immerhin sind sie gesund und scheinbar ja auch besonders lecker. Eine Melone zum Geburtstag? Ich weiß nicht. Der Preis ist mir zu hoch. Ich würde dann lieber «normale» Früchte nehmen. Ich finde das einen merkwürdigen Hype. Früchte sollten kein Luxus sein.

Eine hochwertige Yubari-Melone kann umgerechnet schnell mal Hunderte von Euro kosten. Es kann noch extremer kommen: 2016 wurden zwei der Melonen für umgerechnet 23.000 Euro versteigert. Auch andere Früchte wie Birnen, Pfirsiche oder Äpfel können je nach Sorte und Qualität sehr teuer werden.

Natürlich gibt es auch preiswertere Optionen, insbesondere für einheimische Früchte, die gerade Saison haben. Grundsätzlich hängt der Preis von Qualität, Größe und Präsentation ab – oft werden die Früchte als Geschenke oder Luxusartikel betrachtet. Sie gelten als Zeichen der Wertschätzung und des Respekts. Viele Kunden und Kundinnen von Luxusläden wie Sembikiya kaufen die Früchte nur, um sie gleich wieder zu verschenken. Allerdings gibt es bei der Kette auch Frucht-Cafés, in denen man die Früchte gleich als Fruchtspeise essen kann.

Die Preise der Früchte schockieren in den sozialen Medien. So berichtet eine Tiktokerin, dass sie sich eine einzige weiße Erdbeere gekauft hat. Kostenpunkt: umgerechnet sieben Euro. Die Tiktokerin befindet sich zum Zeitpunkt des Videos in Japan und hat die Erdbeere dort in einem Obstladen gekauft.

Das edle Stück ist handflächengroß und in Plastikverpackung gewickelt. «Das ist eine sehr große Erdbeere», sagt die Tiktokerin und beißt rein. «Ganz anders als eine normale Erdbeere, das ist echt lecker.»

Eine andere Social-Media-Userin teilt auf Tiktok ein Video, in dem sie in einem japanischen Luxus-Obstladen neun Erdbeeren für rund 40 Euro kauft. Sie zeigt, wie die Beeren ausgewählt und dann in einer Holzschachtel verpackt werden. Der Vorgang erinnert an das Einpacken von feinen Luxuspralinen. Sie schreibt dazu: «Das sind die süßesten und saftigsten Erdbeeren, die ich jemals probiert habe.» Zudem sehe jede Beere perfekt aus.