Mode: Hype-Label Vetements zeigt erstmals eine nonbinäre Kollektion

Vetements zeigt erstmals eine nonbinäre Kollektion

Vetements will Mode abseits von Geschlechterkategorien denken. Die Welt habe sich geändert, nun liege es an der Mode dies auch zu tun.

VTMNTS, die neue Tochtermarke des bekannten Modelabels Vetements, zeigt erstmals eine nonbinäre Modekollektion. VTMNTS

Noch vor einiger Zeit waren die Fashion Weeks in den Modemetropolen strikt nach jenen für Frauen und Männer aufgeteilt. Seit ein paar Jahren zeigen Brands immer öfter auch weibliche Models an den Men Fashion Weeks und umgekehrt. Mit seiner ersten nonbinären Kollektion will VTMNTS jetzt noch einen Schritt weitergehen.

Die Spring/Summer-Kollektion für 2023, die am Dienstag präsentiert wurde, zeigt unter anderem gecroppte Blazer und XXL-Bomberjacken in Kombi mit Hotpants und weit geschnittenen Overknee-Boots. Die Schnitte erinnern stark an jene der Dachmarke Vetements, welche ebenfalls von Guram Gvasalia geleitet wird und lange als eine der angesagtesten Modemarken der Welt galt. Guram übernahm die Kreativdirektion des Brands vergangenes Jahr von seinem Bruder Demna Gvasalia, aktuell Chefdesigner von Balenciaga.

«VTMNTS steht für die Gleichstellung der Geschlechter. Es ist an der Zeit, dass sich die Mode nicht mehr nur auf Damen- und Herrenmode konzentriert», so Guram Gvasalia zur Kollektion. «Es ist an der Zeit, dass die Minderheit eine Stimme bekommt und die Mehrheit wird. Die Welt verändert sich und das sollte auch die Mode.»