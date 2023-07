Ioniq 5 N: Hyundais erster E-Sportler taugt für Alltag und Rennstrecke

Mit seiner 2012 aus der Taufe gehobenen Submarke N hat Hyundai einen echten Volltreffer gelandet: Erschwingliche Sportwagen mit ordentlich Wumms – das traf und trifft noch immer den Nerv der Zeit. Doch auch bei N muss allmählich der Stromantrieb Fuß fassen. Am Goodwood Festival of Speed ließen die Koreaner nun endlich die Katze aus dem Sack und jagten den Hyundai Ioniq 5 N mit viel Reifenqualm über die legendäre Bergstrecke. Als erster Stromer mit N-Badge am Heck zelebriert er den Auftakt zu einer neuen Ära – die der vollelektrischen Hot Hatchbacks.