Uran im Iran : IAEA wartet noch immer auf Antworten zu Uran-Funden im Iran

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat über Probleme bei der Aufklärung ungelöster Fragen zum iranischen Atomprogramm berichtet. «Wir sind jetzt an einem sehr kritischen Punkt», sagte Generaldirektor Rafael Grossi am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos.