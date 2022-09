Kino : «ICARE» geht für Luxemburg bei den Oscars ins Rennen

Der animierte Spielfilm wird das Großherzogtum bei den 95. Academy Awards vertreten. Der Film des luxemburgischen Regisseurs Carlo Vogele wurde vom nationalen Auswahlkomitee für den Wettbewerb in der Kategorie «Bester ausländischer Film» ausgewählt, wie es in einer Pressemitteilung der Filmförderung, der Filmakademie und des CNA heißt.

«ICARE» wurde auf dem Luxembourg City Film Festival 2022 vorgestellt und bereits «auf vielen internationalen Festivals» ausgewählt. In Luxemburg war der Film bereits seit April 2022 zu sehen. Jedes Land reicht einen Film bei der Academy of the Oscars ein, fünf Filme werden daraus für die Verleihung am 12. März 2023 auswählt, diese werden am 24. Januar bekannt gegeben.