Mandy Minella : «Ich bin cooler geworden durch die Schwangerschaft»

KOCKELSCHEUER - Mandy Minella spricht vor ihrem ersten Spiel bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open am Montagabend über neue Doppelrolle.

L'essentiel: Frau Minella, was geht in Ihnen vor, wenn sie bei Ihrem Heimturnier in Luxemburg antreten?

Mandy Minella: Ich habe immer eine Gänsehaut, wenn ich zu Hause spiele. Ich war traurig, dass ich das Turnier vergangenes Jahr verpasst habe. Aber mit meiner Schwangerschaft hatte ich ja eine gute Ausrede. Jetzt bin ich froh, wieder dabei zu sein.