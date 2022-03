Wolodimir Selenski : «Ich bin das Hauptziel, meine Familie ist Nr. 2»

Laut der US-Regierung verkörpert der ukrainische Präsident und ehemalige Schauspieler die Ambitionen des Landes und dürfte damit zum Hauptziel Putins werden.

Der ukrainische Präsident gilt seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine laut der USA als «primäres Ziel der Aggressoren», wie ein Sprecher der Regierung in der Donnerstagnacht sagte. Der 44-Jährige repräsentiere das Streben nach Demokratie der ukrainischen Bevölkerung.

Sabotagegruppen in Kiew

«Meine Familie ist Ziel Nr. 2»

«Nach unseren Informationen bin ich das Hauptziel, meine Familie gilt als Ziel Nummer zwei», sagte Selenski in einem Videostatement vom Donnerstagabend. Zurzeit hält sich der ukrainische Präsident in der Hauptstadt Kiew auf. Seinen genauen Standort müsse er aufgrund der akuten Bedrohung aber geheim halten, wie « CNN » schreibt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als «offen, direkt und kurz» bezeichnet. Er habe Putin in dem Gespräch auf Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski aufgefordert, die Kämpfe in der Ukraine so rasch wie möglich zu beenden, sagte Macron am frühen Freitagmorgen nach einem EU-Krisengipfel in Brüssel.