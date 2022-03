«Ich bin definitiv kein Sportpapi»

Der Ex-Oasis-Mann veröffentlicht am Freitag sein neues Album. Im Interview redete er über Erziehung, Musikindustrie und harte Hangover.

Sie sind kein Freund von Ed Sheeran. Weshalb? Ich finde es einfach bedenklich, dass die Pop-Musik heutzutage so scheiße ist, dass ein kleiner rothaariger Typ mit Gitarre an drei Tagen hintereinander im Wembley-Stadion spielt.

Wo liegt das Problem? Schauen wir uns nur einmal die Rolle der Frauen im Musikbusiness an. Es ist eine Schande! Keiner zwingt Miley Cyrus dazu, Miley Cyrus zu sein. Aber die Art, wie Frauen in der Popmusik dargestellt werden, ist krass.

Kontrollieren Sie, was Ihre Kinder hören?

Meine Tochter verlässt allmählich die dunkle Seite. Früher ging es nur um One Direction. So langsam hört sie sich auch anständige Sachen an. Meine zwei Jungs mögen U2. Bei uns gibt es aber keinen Beatles-Sonntag, an dem wir uns gemeinsam das «White Album» anhören. Ich will ja keine parkatragenden Klone von mir selber heranzüchten.