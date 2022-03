Russischer Gemälde-Kritzler : «Ich bin ein Narr, was habe ich getan!»

Der Wachmann, der Augen auf ein teures Gemälde kritzelte, ist ein 63-jähriger Kriegsveteran. Im Interview mit lokalen Medien gab er nun Auskunft zu seiner Aktion – und seinem Leben.

1 / 6 Aleksandr Vasiliev geriet in die Schlagzeilen. Screenshot/E1.RU Auf ein Gemälde, das im russischen Jekaterinburg ausgestellt war, malte er zwei Augenpaare. The Art Newspaper Russia Im Interview mit einem russischen Lokalsender kam nun heraus, dass Vasiliev ein Kriegsveteran mit einer tragischen Lebensgeschichte ist. Screenshot/E1.RU

Der Wachmann, der beschuldigt wird, im vergangenen Dezember im Jelzin-Zentrum in Jekaterinburg ein Avantgarde-Gemälde von Anna Leporskaja mit Augen bemalt zu haben, hat einem russischen Lokalsender ein Interview gegeben. Demnach handelt es sich bei dem Sicherheitsangestellten um Aleksandr Vasiliev, einen Veteranen, der im Afghanistan- und Tschetschenienkrieg gekämpft hat.

Vasiliev hielt das Bild für eine Kinderzeichnung

In einem reumütigen Geständnis sagte er gegenüber einer Journalistin des russischen Nachrichtensenders E1, dass er das gesichtslose Bild für eine «Kinderzeichnung» hielt. Jugendliche Ausstellungsbesuchende hätten ihn darum gebeten, das besagte Gemälde mit Augen zu ergänzen. «Ich bin ein Narr, was habe ich getan», gab sich der 63-Jährige im Interview niedergeschlagen.

Wie sich herausstellt, ist die Lebensgeschichte Vasilievs tragisch. Gegenüber E1 erzählt er, wie ihm Veteranenkollegen dabei geholfen hatten, trotz seiner zahlreichen Kriegsverletzungen den Job in der Galerie zu bekommen. Er führt aus, wie im ersten Tschetschenienkrieg 1995 nur vier Männer seines 36-köpfigen Trupps überlebten. Ärzte in Moskau hatten Vasiliev aufgrund seiner schweren Kopf- und Lungenverletzungen sowie Schusswunden am ganzen Körper als «todgeweiht» bezeichnet.

Tragische Lebensgeschichte

Bis heute beeinträchtigt eine Gehirnerschütterung die psychische und emotionale Gesundheit des 63-Jährigen. Trotzdem gelang es Vasiliev, jahrelang als Wachmann an verschiedenen Orten zu arbeiten, zuletzt in einer Bank. Doch sein Leidensweg ging weiter. Seine Frau starb und 2014 wurde sein einziger Sohn auf der Straße erstochen. Er sagt, er sei sich nicht sicher gewesen, ob er den Job im Jelzin-Zentrum bewältigen könnte.

«Zuerst wollte ich ablehnen, weil ich Angst hatte, dass ich nicht den ganzen Tag auf den Beinen stehen könnte», erklärt Vasiliev. Aber man sagte mir: Wenn du eine Schicht arbeitest, werden wir dich sofort bezahlen. Also nahm ich an. Um ehrlich zu sein, haben mir die Werke in der Ausstellung nicht wirklich gefallen», beschreibt Vasiliev seinen Einstieg bei der Galerie in Jekaterinburg.

«Aleksandr ist in gewissen Dingen naiv wie ein Kind»

Eines Tages habe er beobachtet, wie eine Gruppe von Jugendlichen vor einem Gemälde stehen blieb und darüber diskutierte, dass es keine Augen, keinen Mund, keine Schönheit darauf gebe. «Ein Mädchen aus der Gruppe forderte mich auf: «Zeichne Augen, du arbeitest doch hier.» «Also tat ich es – ich dachte, es seien nur ihre Kinderzeichnungen!»

Vasiliev betont, er hätte das Werk niemals beschädigt, wenn er gewusst hätte, dass «die Gemälde aus Moskau mitgebracht wurden und so teuer sind». Seine Frau, die er vor drei Jahren kennengelernt hat, gab gegenüber dem russischen Sender an, er sei «im täglichen Leben völlig normal», aber in manchen Dingen «naiv wie ein Kind». Seine Handlungen führt sie auf seine Gehirnerschütterung und seinen unbändigen Wunsch zurück, nicht zu Hause zu bleiben.