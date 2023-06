Concours MyMicrobusiness : «Ich bin einfach eine Handarbeiterin – die eigene Entscheidungen trifft»

Vergangenes Jahr hat Isabel Pinto in Capellen ihre kleine Schneiderei «Bitzbel Couture» eröffnet. Nach der Eröffnung hatten wir der 48-Jährigen bereits einen Besuch abgestattet. «Bitz» ist Luxemburgisch für Nähen, «Bel» steht für Isabel. Als wir diesmal ihr Geschäft betreten, empfängt uns der geschäftige Sound der Nähmaschine. «Ich bin spät dran, ich habe noch so viel abzuarbeiten», erklärt die Schneiderin mit einem strahlenden, aber etwas erschöpften Lächeln.

«Es war Zeit, den großen Sprung zu wagen»

«Jetzt ist Hochsaison für Hochzeiten und Kommunionsfeste – da wäre ein bisschen Hilfe nicht schlecht», erklärt die Mutter von drei Kindern. Deshalb sei sie gerade auf der Suche nach einer Teilzeitkraft, die sie unterstützt, «vor allem bei den Änderungen». Bis sie die richtige Person gefunden hat, arbeitet Isabel doppelt hart, zahlt sich noch kein angemessenes Gehalt aus und nimmt Säume mit, die sie zu Hause «vor dem Fernseher» näht. «Mir war schon klar, dass es am Anfang nicht leicht sein würde. Ich beschwere mich auch nicht – ich habe es gewollt und bereue meine Entscheidung nicht», bekräftigt Isabel Pinto.

Nach einer Karriere als Angestellte in einer Schneiderei und im Verkauf habe sie gespürt, «dass es an der Zeit ist, den großen Sprung zu machen», erzählt die Schneiderin und fährt fort: «Ich habe mir meinen Lebenslauf angesehen und festgestellt, dass ich alle fünf Jahre arbeitslos war, weil die jeweilige Firma pleite war oder Mitarbeiter entlassen hat. Da habe mir gesagt: ‹Stopp, ich will nicht mehr von anderen abhängig sein›». Als Chefin sieht sie sich heute aber nicht: «Ich bin einfach eine Handarbeiterin, die ihre eigenen Entscheidungen trifft», sagt sie.