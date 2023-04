US Nachrichtensender: «Ich bin fassungslos» – Don Lemon nach 17 Jahren bei CNN gefeuert

1 / 3 Seit 17 Jahren arbeitete Don Lemon für CNN. Getty Images for Blue Jacket Fashion Show Dort moderierte er die Sendung «CNN This Morning». Getty Images 2022 Guggenheim International Gala, made possible by Dior Am Montag wurde ihm von seinem Agenten mitgeteilt, dass er entlassen wurde. Das macht ihn fassungslos. AFP

Der amerikanische Nachrichtensender CNN und sein langjähriger Moderator Don Lemon gehen getrennte Wege. Das schrieb Senderchef Chris Licht am Montag in einem Memo an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das auch bei Twitter veröffentlicht wurde. Ein Grund für die Entscheidung wurde nicht genannt. Der Moderator sprach von einer Entlassung durch seinen Arbeitgeber.

«Ich wurde heute Morgen von meinem Agenten informiert, dass ich von CNN entlassen wurde», teilte Lemon mit. «Ich bin fassungslos.» Nach 17 Jahren bei CNN hätte er erwartet, dass jemand im Management den Anstand gehabt hätte, direkt mit ihm zu sprechen. Ihm sei nicht einmal angedeutet worden, dass er seine Arbeit bei dem Sender nicht fortsetzen könne. Er war noch am Morgen mit seiner Sendung «CNN This Morning» zu sehen. CNN dankte Lemon für seine Leistung in den vergangenen Jahren und wünschte ihm alles Gute.

Lemon sorgte mehrmals mit Bemerkungen für Empörung

Mitte Februar hatte Lemon für Empörung gesorgt, als er in einer Diskussion mit seinen Co-Moderatorinnen über das Alter von Politikern sagte, die 51-jährige republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki sei nicht «im besten Alter». Eine Frau sei in ihren 20ern, 30ern und vielleicht in ihren 40ern in den besten Jahren. Als seine Kolleginnen widersprachen, erklärte er, dies seien Fakten. Später bat er um Entschuldigung für seine Äußerung, die Haley als sexistisch bezeichnete. Lemon war drei Tage nicht auf Sendung, kehrte aber danach auf den Bildschirm zurück.