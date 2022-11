Schock in Temmels: «Ich bin froh, dass ich die Leichenteile nicht gefunden habe»

TEMMELS – Nachdem am Dienstagmittag in einem Gebüsch Leichenteile gefunden wurden, herrscht verängstigte Stimmung im Dorf unweit der luxemburgischen Grenze.

In der gutbesuchten Metzgerei im Dorfzentrum ist die Stimmung sehr zurückhaltend, als hätten sich alle abgesprochen, nichts zu sagen. «Es ist ruhig. Wir haben es aus dem Fernsehen und der Zeitung erfahren», erzählt ein Fleischverkäufer hinter der Theke. Die Feuerwehr wurde im Dorf gehört aber auch die dürften keine Informationen preisgeben. Dass nicht geredet wird, finden alle Befragten in der Metzgerei komisch, denn normalerweise würde so etwas schnell die Runde machen.

Ein älteres Ehepaar hat gerade zu Mittag gegessen und erzählt vom Schock den es am Dienstagabend erlebte, als es von der Nachricht erfuhr: «Unheimlich und gruselig ist das. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke», so die Frau. Sie würden sich schon fast nicht mehr aus dem Haus trauen und fragen sich, was denn noch alles passieren soll. Gerade in der ruhigen Gegend, würde man mit solch einer schrecklichen Nachricht nicht rechnen.

Angst macht sich breit

Die Befragten kennen den Weg hoch über die Weinberge nach Fellerich gut. «Wir fahren oft da vorbei und kennen den Fundort. Ab heute blickt man jedoch mit einem unschönen Gefühl an den Straßenrand», so ein Mann am Fisch-Imbiss. Auch in der Bäckerei auf der anderen Seite des Supermarktparkplatzes zeigt eine Frau auf ihren Arm: «Sehen Sie, ich bekomme jedes Mal Gänsehaut wenn ich daran denke». Die beiden Damen hätten jedoch auch nichts mitbekommen und fänden es schon kurios, dass sich auf einmal alle Gedanken über die eigene Sicherheit machen würden.

Ein Gemeindearbeiter berichtet, er sei vergangenen Freitag noch an der abgelegenen Stelle gewesen, um Müll einzusammeln. Die Verbrechen in der Grenzregion seien schlimmer geworden: «Wer hätte das gedacht, dass so etwas hier passiert?», fragt er entsetzt. Er frage sich auch, was für Teile gefunden worden sind und ob es tatsächlich etwas mit dem Mord an Diana S. zu tun haben könnte. Ein anderer Arbeiter äußert sich deutlich besorgt: «Ich bin froh, dass ich die Leichenteile nicht gefunden habe. Ich will mir nicht vorstellen, wie es der Person geht, die die grausige Entdeckung machen musste». Auch wegen seiner Töchter mache er sich große Sorgen und hofft, dass der Fall schnellstmöglich gelöst werden kann.