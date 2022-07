Flüchtlinge aus der Ukraine: «Ich bin in Luxemburg schon viermal umgezogen»

Anna, die aus Dnipro flüchtete, lebt seit mehreren Wochen bei Magdeleine in Kopstal. «Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. Ich hatte nicht so viel Großzügigkeit erwartet. Magdeleine hat mir sogar geholfen, einen Job zu finden», freut sich die 30-Jährige. Ein Fall, in dem das Miteinander gut funktioniert. Andere Gemeinschaften kommen weniger gut zurecht. Ein Ehepaar in den Vierzigern, das ein Ehepaar in den Fünfzigern und ihr Kind aufgenommen hat, erzählt: «Unsere Lebensrhythmen waren zu unterschiedlich. Sie waren nach 23 Uhr sehr laut, wenn wir schon im Bett waren», erzählt eine der Frauen. Nach drei Monaten des schwierigen Zusammenlebens entschieden sich die beiden Familien, getrennte Wege zu gehen.