«Ich bin kamerageil»: Wer ist Luxemburgs Party-Superman?

Als sogenannter Animationstänzer müsste Renaldo Speller dem ein oder anderen in Luxemburg bereits aufgefallen sein. Geboren in Südafrika, aufgewachsen in Luxemburg, lebt er heute in Trier. Seine Tanzanfänge hat er seiner Großmutter zu verdanken, die ihn bereits mit fünf Jahren jede Woche mit zum Feiern nahm. Zuletzt tanzte er drei Tage beim diesjährigen e-Lake durchgehend in der ersten Reihe. In bunten Outfits oder seinem Superman-Kostüm hat er bereits beim Supertalent oder bei DSDS auf RTL die Gemüter amüsiert.