Plus-Size-Model erzählt : «Ich bin magersüchtig – trotz Übergewicht»

Tess Holliday (36) leidet an Anorexie. In einem Instagram-Post erklärt sie, warum übergewichtige Magersüchtige mehr Unterstützung brauchen.

In einem Essay, der in der Zeitschrift «Today» veröffentlicht wurde, beschreibt sie die Tücken ihrer Krankheit. «Es tröstet mich, dass ich stark genug bin, um darüber zu sprechen. Aber seit der Diagnose und ersten Besserungen habe ich wieder Rückschritte gemacht. Es ist elf Uhr und ich habe heute außer zwei Schlucken Kaffee noch nichts zu mir genommen.»

Vorwurf, eine Lügnerin zu sein

Als Tess zehn Jahre alt war, wurde ihre Mutter von deren damaligem Partner erschossen. «Wann immer ich traurig war, begann ich zu essen, was meine Verwandten zunehmend kommentierten. Ich begann also, meine Snacks im Zimmer zu verstecken», erzählt Tess. In den folgenden Jahren ass Tess übermäßig viel – oder gar nichts. «Ich sah Essen oder auch Nicht-Essen als eine Art Strafe für mich selber an», erklärt die 36-Jährige.

Das Schwierigste an der Situation sei gewesen, sich auf ihre Genesung zu konzentrieren – und nicht auf die innere Stimme zu hören, die sie frage: «Tess, schau dich doch einmal selber an, wie kann man nur so fett und gleichzeitig magersüchtig sein?» Es sei brutal genug, dass es so wenig Informationen und Anlaufstellen für Übergewichtige mit Anorexie gäbe – sich da überhaupt selber zu glauben, gehöre für sie bis heute zu den größten Herausforderungen.