Riesige Trauergemeinde : «Ich bin nicht bereit für eine Welt ohne Rickman»

Im Alter von 69 Jahren ist Alan Rickman seiner Krebserkrankung erlegen. Fans und Schauspielkollegen trauern um den Snape-Darsteller.

«Ich bin glücklich, Zeit mit ihm verbracht zu haben»

There is so much that is matchless to remember about Alan Rickman. pic.twitter.com/x6cRB4VIIS— Ian McKellen (@IanMcKellen) 14. Januar 2016