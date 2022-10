Hammerattacke auf Paul Pelosi : «Ich bin traumatisiert und untröstlich» – Nancy Pelosi bricht ihr Schweigen

Paul Pelosi erleidet einen Schädelbruch

Paul Pelosi war bei einem nächtlichen Einbruch in das kalifornische Zuhause des Ehepaars mit einem Hammer angegriffen worden und erlitt unter anderem einen Schädelbruch. Der Verdächtige «verlangte, mich zur Rede zu stellen und griff meinen Mann Paul brutal an», erklärte Pelosi in dem Brief, den sie bei Twitter veröffentlichte. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses hielt sich aber zum Tatzeitpunkt in Washington auf.