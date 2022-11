Luxemburger Aktivist: «Ich bin von der COP überzeugt»

«Es ist wichtig, das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen, besonders bei jüngeren Menschen», sagt Jörg Altekruse, Präsident von Youth4Planet Luxembourg. Er reist am Montag nach Sharm-el-Sheikh in Ägypten, wo die Weltklimakonferenz COP27 stattfindet. Die ASBL will ein Kunstprojekt vorstellen, das Regisseur Altekruse und sein Team während ihrer Zeit am Lycée Robert-Schuman und dem Lycée Technique in Ettelbrück verwirklicht haben.