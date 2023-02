Job gekündigt : «Ich bin zu hübsch für McDonald’s» – darum ist Melanie jetzt auf Onlyfans

Melanie Collett (20) kümmerte sich bei McDonald's bis vor kurzem um die Bestellungen ihrer Kundinnen und Kunden – nun erfüllt die junge Frau deren Wünsche auf Onlyfans . Denn die 20-Jährige hat ihren Job bei McDonald's hingeworfen, weil sie sich schlichtweg «zu schön» fand, um dort zu arbeiten. Jetzt verdient sie mehrere Tausend Euro im Monat, in dem sie sich auf der Erotik-Plattform für ihre Fans in Dessous zeigt .

«Die meisten meiner Kollegen haben mit mir geflirtet»

Die junge Frau, die im schottischen Edinburgh lebt, hatte während ihrer Zeit als Mitarbeiterin der bekannten Fast-Food-Kette immer wieder das Gefühl, dass Kollegen oder auch Kunden sie wegen ihres Aussehens beurteilten. «Die meisten meiner Kollegen haben mit mir geflirtet und einige von ihnen sagten zu mir, ich solle Onlyfans anfangen», so Melanie gegenüber «The Sun».

«Zu glamourös» für McDonald’s-Uniform

Doch nicht nur ihre Kollegen hatten auf Melanie Collett offenbar ein Auge geworfen, auch Kunden seien von ihrem Aussehen hin und weg gewesen. So erinnert sich die 20-Jährige etwa an einen Fall, als sie am Drive-In arbeitete und ein älterer Kunde ihr sagte, sie sei «zu hübsch», um bei McDonald's zu arbeiten.