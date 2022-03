Russen in Luxemburg : «Ich bleibe stolz darauf, Russin zu sein, weil ich mit diesem Präsidenten nichts zu tun habe»

LUXEMBURG – Nataliya*, eine in Luxemburg lebende Russin, distanziert sich von deutlich von Präsident Wladimir Putin und seinem Angriffskrieg in der Ukraine.

Nataliya stammt aus Saratow, 750 km südöstlich von Moskau, und lebt seit über vier Jahren in Luxemburg. Die 22-jährige Russin, die im Hotelgewerbe tätig ist, sieht den Krieg ihres Landes in der Ukraine als «eine Tragödie, für die einzig und allein Wladimir Putin verantwortlich ist». Sie ist der Meinung, dass «dieser Krieg von viel Propaganda umgeben ist» und man Putin nichts glauben könne. Ältere Menschen, die mit den modernen Medien weniger vertraut seien, würden aber das glauben, was sie sehen und hören.

Die wirtschaftlichen, finanziellen, sportlichen und kulturellen Sanktionen gegen ihr Land seien «vielleicht nicht schlecht für die Regierung, aber auf jeden Fall sehr schlecht für die Bürger». Dabei denke sie vor allem an ihre Eltern und ihre Schwester, die noch in Russland leben. «Für mich ist das überhaupt keine gute Lösung, weil der Rubel abstürzt, die Menschen an Kaufkraft verlieren und letztendlich diejenigen, die für Propaganda anfällig sind, schlecht über die EU denken werden». Einen Blick in die Zukunft will Nataliya nicht wagen. «Putin ist völlig unberechenbar».