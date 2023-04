Tina Turner: «Ich dachte, meine Beine seien berühmter als meine Stimme»

Eine unverkennbare Stimme, energische Bühnenpräsenz mit wilder Löwenmähne und kurzen Röcken – die Rede ist von Tina Turner und ihren in Erinnerung gebliebenen Auftritten. In einem seltenen Interview offenbarte die mittlerweile 83-Jährige nun, dass ausgerechnet ihre Beine, für die sie von vielen bis heute beneidet wird, für Unsicherheiten gesorgt hätten.

«Manchmal dachte ich, ich sei wegen meiner Beine berühmter als wegen meiner Stimme», meint sie gegenüber der britischen «Sun» und betont, nie kurze Kleider getragen zu haben, um aufreizend zu wirken. «Ich habe meine Beine nur so weit gezeigt, dass ich besser und einfacher tanzen konnte. Erst später wurde es Teil meines Stils», erklärt die «Queen of Rock’n’Roll». Doch eines ihrer Markenzeichen brachte auch etwas Gutes: «Als ich jünger war, fühlte ich mich in keinem Teil meines Körpers sicher, aber bei all der Aufmerksamkeit, die meinen Beinen zuteil wurde, wurde mir klar, dass sie in Ordnung sein müssen!»