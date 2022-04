Hailey Bieber : «Ich dachte sofort, ich hätte einen Schlaganfall»

Begonnen hätten die Symptome plötzlich am Frühstückstisch, erzählte Bieber. Zunächst habe sie ein merkwürdiges Gefühl im Arm und taube Finger bemerkt.

Model Hailey Bieber hat nach einem gesundheitlichen Notfall über die Anzeichen und Risiken von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen. Sie wolle ihre Geschichte in ihren eigenen Worten erzählen, sagte die 25-Jährige in einem YouTube-Video, das sie am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichte. Die Ehefrau von Popstar Justin Bieber spricht darin über einen Krankenhausaufenthalt im März, nachdem sie eine umgangssprachlich auch als «Mini-Schlaganfall» bekannte transitorische ischämische Attacke (TIA) erlitten habe.