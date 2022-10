Grossbritannien : «Ich denke, das Spiel ist aus» – Liz Truss steht mit dem Rücken zur Wand

Unruhe an den Finanzplätzen wegen Steuersenkungspaket

Hintergrund ist das milliardenschwere Steuersenkungspaket der konservativen Regierung unter Truss, das zu Unruhe an den Finanzmärkten wegen einer drohenden hohen Staatsverschuldung und zu massivem Unmut auch in den Reihen der konservativen Regierungspartei geführt hatte.

Sie habe zugehört und verstanden, schrieb Truss am Sonntag in einem Beitrag in der Zeitung Sun on Sunday. «Wir können den Weg zu einer Wirtschaft mit niedrigen Steuern und hohem Wachstum nicht ebnen, ohne das Vertrauen der Märkte in unser Engagement für eine solide Währung zu erhalten», erklärte sie.