Koch des Jahres: «Ich denke, meine wichtigste Eigenschaft ist Neugier»

Die Gastroführer sind sehr wichtig, wie jede Kommunikation rund um ein Restaurant. Sie zeigen auf, dass es das Restaurant in Roeser gibt. Aber das macht die Arbeit nicht völlig anders. Der Stern 2017 hatte viel verändert. Zwar sind die Auszeichnungen ein toller Moment für das ganze Team, alle Leute, die im Restaurant arbeiten. Aber es heißt auch viel, was die Anzahl der Gäste angeht. An den Abenden sind alle Tische schon fast ausgebucht. Es sorgt für Gesprächsstoff und das ist sehr gut für das gesamte Lokal.

Was zeichnet Ihre Küche aus?

Ich bin sehr neugierig, das ist, glaube ich, meine wichtigste Eigenschaft. Ich will immer etwas finden, um weiterzukommen. Und wenn ich mir mein Menü des Vorjahres zur selben Jahreszeit anschaue, finde ich immer Fehler, viele Fehler. Ich frage mich, wie ich so viele Fehler machen konnte. Das bedeutet, dass unsere Küche gewachsen ist. Dass das Team einen Schritt nach vorne gemacht hat. An dem Tag, an dem ich nichts mehr finde, weiß ich nicht, was geschieht. So etwas darf in unserem Beruf nicht passieren.