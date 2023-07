Doktor Sex: «Ich drehe durch, wenn meine Freundin allein im Ausgang ist!»

Antwort von Doktor Sex

Lieber Ben



Krankhafte Eifersucht und Misstrauen können für Betroffene sehr leidvoll sein und eine Beziehung zerstören. Es ist daher wichtig, vorbehaltlos die Verhaltensweisen im Umgang damit aufzudecken und sich bewusst zu machen, was die Gründe dafür sind.



Es ist verbreitet, sich diesbezüglich selbst zu belügen. Manche Menschen glauben zum Beispiel, Verlustängste und Eifersucht würden zu einer «richtigen» Liebe dazugehören. Sie seien quasi das Salz in der Suppe einer Beziehung und würden zeigen, dass das Gegenüber einem wichtig ist. Ein Paar sein ist aber auch ohne diese negativen Emotionen möglich!



Wichtig ist, dass die eifersüchtige Person voll und ganz die Verantwortung für diese Gefühle übernimmt. Denn solange man sich als «Opfer» erlebt, ist man versucht, die Lösung beim «Täter» - also draußen in der Welt zu suchen. Und damit verunmöglicht man eine echte Lösung.



Ob und wie sehr jemand eifersüchtig oder misstrauisch ist, hängt weitgehend von den frühen Beziehungen, also der Kindheit und Jugend einer Person ab. Und davon, wie sie diese Verbindung zu anderen Menschen – die ja in der ersten Zeit von einer großen Abhängigkeit gekennzeichnet ist – erlebt und welche Prägungen diese Erfahrungen hinterlassen haben.



Du scheinst diesbezüglich einige Belastungen und auch Brüche erlebt zu haben. Ich rate dir deshalb, dir fachliche Unterstützung zu holen. Sinnvoll wäre ein Setting, in welchem du deine Erfahrungen aufarbeitest und neue Verhaltensweisen entwickeln könntest. Alles Gute!