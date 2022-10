Luxemburg: «Ich erschaffe Tiere aus dem Müll, der sie tötet»

«Ich nutze Abfälle aller Art, um Opfer unserer Verschmutzung darzustellen. Ich erschaffe ihr Abbild aus dem, was sie zerstört, was sie tötet», sagt Artur Bordalo trocken. Inmitten eines Sammelsuriums aus zerfetzten Mülltonnen, Reifen, Stoßstangen, Bierkästen und mehr, entsteht «Mink», ein riesiger, bunter Nerz.

Der Künstler aus Portugal wurde von der Gemeinde Differdingen eingeladen, im Hof des «Creative Hub 1535°» eines seiner «Big Trash Animals» zu erschaffen. Das vier Meter hohe Kunstwerk, das am Samstag eingeweiht wird, soll dauerhaft am Creative Hub bleiben. Für die Skulptur sammelte die Stadtverwaltung Differdingen Abfälle von Geschäften und Recyclingzentren der Region. «Mit der Masse, die wir hatten, hätten wir ehrlich gesagt zwei oder drei Tiere machen können», so der Künstler.