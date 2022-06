Luxemburg: «Ich fahre fast gar nicht mehr mit dem Auto»

Jean-Charles, der in Sierck-les-Bains im Département Moselle wohnt, ist am Dienstag für einen neuen Reisepass nach Luxemburg gefahren. «Ich versuche, so wenig wie möglich zu fahren», sagt er. In Schengen sei er vom Auto auf den Bus umgestiegen, um in die Hauptstadt zu kommen. «Ich habe dadurch zwar Zeit verloren, aber weniger Geld. Ich möchte meine Fahrten besser planen, und mich nicht einfach ins Auto setzen. Die Kraftstoffpreise werden noch weiter steigen und das verheißt nichts Gutes für die Zukunft».