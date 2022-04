Ed Sheeran nach Urheberrechtsstreit : «Ich filme mich beim Songschreiben»

Popstar Ed Sheeran filmt sich selbst beim Songschreiben, um Beweismaterial für mögliche Urheberrechtsklagen vorzuhalten.

Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

«Alles ist auf Film», sagte der Brite der BBC in einem Interview, das am Freitag veröffentlicht wurde. Der 31-Jährige hatte erst in dieser Woche einen Rechtsstreit für sich entschieden, bei dem es um Plagiatsvorwürfe wegen seines Super-Hits «Shape of You» gegangen war.