Kurs zur Selbstbehauptung: «Ich fühle mich jeden Tag ein bisschen stärker»

Schlechtes Benehmen im Bus

An diesem Donnerstag werden die Teilnehmenden mit einer ziemlich realistischen Situation konfrontiert: Ein mürrisch dreinblickender Mann – gespielt von Kommissar Osio – sitzt in einem Bus, seine Füße hat er auf einem anderen Sitzplatz. Die anderen grinsen verlegen, schauen weg und versuchen, die Situation zu lösen, indem sie den Mann auffordern, den Platz zu räumen. «Sie blockieren den Platz», sagt eine von ihnen. «Bitte seien Sie respektvoll und lassen mich setzen», sagt eine andere. «Nein, ich habe keine Lust», entgegnet der Kommissar.

Insgesamt werden den Teilnehmern 17 theoretische und praktische Kurse angeboten. «Es gibt mehrere Themen: Internetsicherheit in Zusammenarbeit mit Bee Secure, Mobbing und Stress am Arbeitsplatz mit dem gemeinnützigen Verein ‹Mobbing› oder Krav Maga, um zu lernen, sich zu verteidigen», erläutert Mike Osio. «Ich fühle mich dank der Kurse jeden Tag ein bisschen stärker, das gibt mir Selbstvertrauen», sagt Romy, eine 37-jährige Gemeindeangestellte. Auch für Cindy ist die Entwicklung deutlich spürbar: «Ich bin viel aufmerksamer als früher, ich habe bereits einige Ratschläge in mein Berufs- und Privatleben integriert, und das hat den gewünschten Effekt». Der nächste Kurs beginnt am 21. September.