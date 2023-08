Kochshow in Luxemburg: «Ich hab Hunger, deswegen esse ich das jetzt» – Eskaliert Folge 2?

Nach dem furiosen Auftakt in der Brasserie Abtei in Grund zieht es Mike Süsser heute in die Nähe der Philharmonie zu Jan ins Tempo. Obwohl Jan Michelin-Sterne-Träger ist, legt er Wert darauf hier keine Haute Cuisine zu veranstalten, sondern ehrliches Handwerk. Selbstbewusst gibt er zu Protokoll «die beste Ausbildung zu haben». Süsser und Jan verstehen sich auf Anhieb, was laut dem Kochbuchautor vor allem an Jans «gestandener Persönlichkeit» und der «ruhigen Art» liegt.