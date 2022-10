Massives Übergewicht: «Ich habe Angst» – Menowin Fröhlich wird endlich am Magen operiert

2021 erkrankte der Sänger an einer Essstörung, nahm 70 Kilo zu und brachte über 160 Kilogramm auf die Waage.

Ursprünglich kündigte der 35-Jährige dies bereits Ende August an. Die OP musste aber verschoben werden, da sein Puls zu hoch war.

Ex-DSDS-Kandidat Menowin Fröhlich wird der Magen verkleinert. Das teilt der Musiker in einer Instagram-Story am Dienstagmorgen mit.

Am Dienstagmorgen gab der Musiker auf Instagram ein Update: «Heute geht es ab in die Klinik. Es geht endlich los. Ich habe auf jeden Fall Angst», verrät er in seiner Videobotschaft seinen Fans. Das Ganze werde auch von einem Kamerateam begleitet, wie er weiter erzählt. Er versuche, seine Community auf dem Laufenden zu halten.