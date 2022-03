Via Twitter : «Ich habe den viel größeren Atomknopf»

Donald Trump reagiert auf die Drohung aus Nordkorea, einen Atomwaffenangriff jederzeit starten zu können.

Kim hatte die USA in seiner Neujahrsansprache aufgefordert, Nordkorea als Atommacht anzuerkennen. Die USA sollten wissen, dass er einen Atomwaffen-Knopf auf seinem Schreibtisch habe, so Kim. «Das gesamte US-Festland ist in Reichweite unserer nuklearen Schlagkraft», so der nordkoreanische Machthaber. In der Realität hat US-Präsident Trump keinen roten Knopf für Atomwaffen auf seinem Schreibtisch. Die Nuklear-Codes werden in einem Koffer verwahrt, der abwechselnd von Mitgliedern des Militärs getragen wird.