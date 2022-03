Stan Wawrinka : «Ich habe die Fragen zu Roger satt»

Der Schweizer stellt sich vor Wimbledon den Medien. Als er einmal mehr über Federer sprechen muss, sorgt der 32-Jährige für Lacher.

Es ist der einzige Grand-Slam-Titel, der in seiner Sammlung noch fehlt. Doch obwohl Stan Wawrinka in Wimbledon noch nie über die Viertelfinale hinausgekommen ist und seine Rasen-Vorbereitung mit der Startniederlage in Queen's gegen Feliciano López suboptimal verlief, ist der Schweizer guter Dinge.