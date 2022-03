Geschmackloser Gag : «Ich habe Ebola» fand im Flugzeug niemand witzig

Nicht lustig: Ein Mann hat mit der Aussage, er habe sich mit Ebola infiziert, ein ganzes Flugzeug in Panik versetzt. Nicht ohne Folgen.

«Hey, Mann, das war ein Scherz», stammelt der 54-Jährige. Doch da wurde er schon von Männern in blauen Schutzanzügen und unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen ins Krankenhaus transportiert. Die direkte Folge eines geschmacklosen Scherzes. Der Mann hatte auf einem stundenlangen Flug von US Airways verkündet, er habe sich in Afrika mit Ebola infiziert.

Der Mann befand sich am Mittwoch auf dem Flug 845 von Philadelphia nach Punta Cana in der Dominkanischen Republik. Wie Foxnews berichtet, habe er einige Zeit vor sich hin gehustet. Schließlich soll er gerufen haben «Ich habe Ebola, Ihr seid alle im Eimer», schreibt die Zeitung DiarioLibre.com. Die Mitreisenden bekamen offenbar so große Angst, dass sie sich nicht an den genauen Wortlaut erinnern können. Was der Mann nun wortwörtlich gesagt haben soll - darüber kursieren unter den Passagieren verschiedene Versionen.