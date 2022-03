Bundesliga : «Ich habe einfach Spaß am Kicken»

In vier Wochen beginnt die neue Bundesligasaison. Marco Reus, Neuzugang der Dortmunder Borussia, will sich weiterentwickeln und mit dem BVB auf Titeljagd gehen.

Borussia Dortmunds Neuzugang Marco Reus hat aus seiner Sicht noch lange nicht ausgelernt. «Ich möchte besser werden und einen Schritt nach vorne machen. Beim BVB habe ich das richtige Umfeld dazu. Es gibt unendliche viele Punkte, in denen ich mich verbessern kann», sagte der 17,1 Millionen Euro teure Fußball-Nationalspieler am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz als BVB-Profi. Die hohe Ablöse sei für ihn keine Belastung. «Ich beschäftige mich wenig mit Ablösesummen. Ich habe einfach Spaß am Kicken und will mit den Jungs Freude haben», meinte der 23 Jahre alte Offensivspieler.