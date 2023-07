Ex-Rad-Star Ullrich: «Ich habe Kokain in Massen genommen»

Jan Ullrich hat erneut ein umfassendes Doping-Geständnis angedeutet. «Dass ich niemanden betrogen habe, war falsch. Für mich war das auf meine Gegner getrimmt, aber die Fans gehören natürlich auch dazu», sagte der 49-Jährige in einem Werbeclip für die Amazon-Dokumentation «Jan Ullrich – Der Gejagte». Schon im September 2022 hatte der Tour-de-France-Sieger von 1997 gesagt, er wolle in der Serie seine Geschichte erzählen, «die ganze Geschichte». Oft hatte Ullrich Dopingvorwürfe mit dem Satz bestritten: «Ich habe nie jemanden betrogen.»

Die am 28. November erscheinende Serie will in vier Folgen nach Amazon-Angaben einen «kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge, die Abstürze und die Persönlichkeit» des gebürtigen Rostockers werfen. «Mir gings auch richtig sch*****. Ich habe Kokain in Massen genommen. Ich habe Whiskey wie Wasser getrunken. Bis kurz vor Exitus», sagte Ullrich. «20 Jahre danach erkennt man die Fehler, die man gemacht hat.»