USA: «Ich habe meine drei Kinder ertränkt» – Todesfälle erschüttern New York

Drei Kinder sind an einem Strand von New York bewusstlos aufgefunden und später im Krankenhaus für tot erklärt worden.

In New York sorgt eine tragischer Vorfall mit drei toten Kindern für Aufsehen. Die Geschwister – ein vier Monate alter Junge, ein vier Jahre altes Mädchen und ein sieben Jahre alter Junge – wurden gegen 4.40 Uhr an einem Ufer nur drei Blocks von der Wohnung ihrer Mutter entfernt aufgefunden und waren nicht ansprechbar, wie die «New York Post» schreibt.