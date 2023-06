Xavier Bettel im Interview: «Ich habe mit Putin und Selenskyj verhandelt, wir waren dem Ziel nahe»

Das bekräftigte der Staatsmann kürzlich wieder in einem Interview mit dem Magazin «Internationales» auf TV5 Monde: «Ich möchte alles tun, um einen Weltkrieg zu verhindern», sagte er, bevor er dann ein wenig aus dem Nähkästchen plauderte. So erzählt er, es habe eine Annäherung in Richtung eines Friedensabkommens zwischen den beiden Ländern gegeben. «Ich habe am Anfang mit beiden verhandelt, ich sollte nicht mit Ihnen darüber sprechen, aber ich tue es trotzdem», so Xavier Bettel, bevor er die Bombe platzen lässt: «Ich saß mit beiden (Anm. d. Red.: Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj) am Verhandlungstisch und wir kamen voran (…) wir waren dem Ziel sehr nahe», so das Geständnis des Premierministers.