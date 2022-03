Lewis Hamilton : «Ich habe nie gesagt, dass ich aufhören würde»

Lewis Hamilton musste seinen verpassten achten WM-Titel in der Formel 1 zuerst verdauen, er zog sich zurück. Nun ist der Brite wieder da und denkt nicht ans Karriereende.

Lewis Hamilton hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit mehreren Wochen von einer «schweren Zeit» nach dem bitter verlorenen Saisonfinal im vergangenen Jahr gesprochen. Bei der Frage nach einem möglichen vorzeitigen Karriereende musste er ein wenig schmunzeln. «Ich habe nie gesagt, dass ich aufhören würde. Ich liebe, was ich tue», sagte der mittlerweile 37-jährige Rekordweltmeister der Formel 1 am Freitag bei der Präsentation des neuen Mercedes in Silverstone.

Hamilton hatte am 12. Dezember vergangenen Jahres den achten WM-Titel in der Fahrerwertung verpasst, als er in einem dramatischen Rennen auf der Schlussrunde von Rivale Max Verstappen im Red Bull noch überholt wurde und der Niederländer den Titel gewann. Nun beginnt die Jagd nach dem alleinigen Titelrekord erneut. «Es ist der Attacke-Modus», betonte Teamchef Toto Wolff und kündigte trotz der kurzen Winterpause an: «Unsere Batterien sind aufgeladen, weil wir eine Rechnung offen haben.»