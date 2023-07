Paulette Lenert: «Ich habe nie versucht mir das Leben zu nehmen»

Es war Dienstag, der 23. März 2021, als Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Ufer eines Weihers in Nennig ihr Bewusstsein verlor. Für kurze Zeit war sie zur Beobachtung im Krankenhaus, konnte aber nach einer Nacht wieder zurück nach Hause. Zweieinhalb Jahre nach dem Zusammenbruch hat sie nun mit Contacto zum ersten und, wie sie dort sagt, einzigen Mal über den Vorfall gesprochen.

Private Probleme

Angesichts der Pandemie, die das Land kurz nach ihrem Amtsantritt als Gesundheitsministerin heimsuchte, habe sie täglich unter großem Druck gestanden. «Es war schwierig, zu erkennen, dass ich mich mit einer potenziellen Sterblichkeit in einem Ausmaß befassen musste, wie ich es noch nie erlebt hatte», erklärt sie in dem Bericht.

An besagtem Tag habe sie die gewohnte Route für ihren täglichen Spaziergang genommen. «Es sind zwei Stunden meines Lebens, die mir helfen, nachzudenken und meine Gedanken zu ordnen», wird die Ministerin zitiert. An diesem Tag seien die Dinge über sie hereingebrochen. «Ich kam an meinen üblichen Platz, um meine Gedanken zu ordnen – und dann kam der Blackout. Ich glaube, ich bin vor Erschöpfung zusammengebrochen», so Paulette Lenert. «Ich hatte monatelang für das Leben meiner Mitbürger gekämpft. Doch dann kam ein Moment der Erschöpfung. Ich musste mich ein paar Tage lang ausruhen. Danach ging es mir wieder gut.»