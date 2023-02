Königin Margrethe über Putin : «Ich habe niemals in meinem Leben so kalte Augen gesehen»

Bei Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Dänemarks Königin Margrethe II. nach eigener Darstellung alles andere als ein gutes Bild von dem Kremlchef bekommen. Sie erinnere sich, dass sie gedacht habe, dass er «keine angenehme Person» sei, sagte die 82 Jahre alte Monarchin in einem am Freitag veröffentlichten Interview der dänischen Wochenzeitung «Weekendavisen». «Ich habe niemals in meinem Leben so kalte Augen gesehen», sagte sie über Putin.