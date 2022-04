Luxemburg : Die Hälfte der Luxemburger recherchiert bei Beschwerden im Netz

LUXEMBURG – Mehr als die Hälfte der Bevölkerung bemüht bei gesundheitlichen Beschwerden oder Krankheiten das Internet, um Informationen über ihre Gesundheit zu finden.

Ob kleine rote Pickelchen am Hals, Schwellungen oder ein juckendes Auge: Wer hat noch nicht das Internet um Rat gefragt, um nach Lösungen für kleine Wehwehchen oder nach Antworten auf seine Ängste zu suchen? Dem statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) zufolge gaben 55 Prozent der Europäer im Alter von 16 bis 74 Jahren an, in den vergangenen drei Monaten vor der Erhebung (2021) online nach Gesundheitsinformationen gesucht zu haben.