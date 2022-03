Matthieu Osch : «Ich habe zu viel riskiert und das sofort bezahlt»

Der Luxemburger Matthieu Osch ist bei den Olympischen Spielen in Peking am Mittwoch nach drei Toren im Slalom ausgeschieden. Wir haben mit ihm gesprochen.

Matthieu Osch: Ich bin etwas zu direkt in die ersten drei Tore hineingefahren. Ich war ein bisschen spät dran, und habe es deshalb nicht durchs vierte Tor geschafft. Es war wichtig, in der Startmauer Tempo zu machen, danach wurde es schnell flach. Ich habe wahrscheinlich etwas zu viel riskiert und das sofort bezahlt.

Ja, das ist ein Thema, das bereits aktuell ist. Außerdem sind sie in Mailand und Cortina d'Ampezzo, nicht weit von Innsbruck entfernt, wo ich wohne, also wäre es superschön, dorthin zu fahren. Aber ich versuche, nicht zu weit in die Zukunft zu blicken, sondern in der Gegenwart zu bleiben. Das ist ein Problem, das ich in der Vergangenheit hatte. Ich muss meine Punkte verbessern und dann werde ich sehen, wohin mich der Weg führt.