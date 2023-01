Jean-Claude Juncker im Interview : «Ich hasse die extreme Rechte und die Parteien, die andere ablehnen»

In Folge drei der «Story» zieht der ehemalige Premier Luxemburgs Bilanz über das vergangene Jahr. Dabei spricht er über den Tod von Königin Elizabeth, die Unruhen in der britische Politik, dem Vorstoß rechter Kräfte in Europa und dem politischen Umbruch in den USA. Zu Ehren der verstorbenen Königin – die er mehrmals getroffen hat – erinnert er an eine Anekdote: «Ich habe sie in lebhafter Erinnerung behalten, ich glaube nicht, dass sie das auch getan hat, obwohl ich sie zum Lachen bringen konnte», erklärt er und erinnert sich an einen Austausch im Buckingham Palace. «Sie fragte mich, wie ich das Treffen empfunden habe? Als Reaktion auf meine Antwort ‹nicht gut› lachte sie wie ein junges Mädchen», so Juncker.