Lizzo: «Ich hatte Angst um meinen Job.» – Tänzerinnen gehen ins Detail

1 / 4 Drei ehemalige Tänzerinnen der US-Sängerin Lizzo haben eine Klage gegen die Musikerin wegen des Vorwurfs der Schaffung eines feindseligen Arbeitsumfeldes eingereicht. IMAGO/USA TODAY Network Der Künstlerin werden verschiedene Verstösse gegen das kalifornische Arbeitsrecht vorgeworfen, wie Gerichtsakten zeigen. Die Vorwürfe umfassten unter anderem «sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung». IMAGO/Sipa USA In einem Fall fühlten sich die Frauen nach eigenen Angaben unter Druck gesetzt, eine Sexshow im Amsterdamer Rotlichtviertel zu besuchen und mit den nackten Mitwirkenden zu interagieren. IMAGO/Sipa USA

Die Vorwürfe von Arianna Davis, Crystal Williams und Noelle Rodriguez gegen Superstar Lizzo sind heftig. Die drei Ex-Tänzerinnen haben Klage gegen die Musikerin eingereicht und beschuldigen sie, sie gemobbt und mindestens eine von ihnen unter Druck gesetzt zu haben, gegen ihren Willen sexuelle Handlungen zu vollziehen.

In der 44-seitigen Akte, die The Independent vorliegt, wird unter anderem behauptet, dass Lizzo Davis während einer Reise nach Amsterdam dazu gedrängt habe, einen nackten Darsteller in einem Stripclub im Rotlichtviertel anzufassen. Dies, obwohl es gegen die religiösen Überzeugungen der Tänzerin verstoßen habe.

Lizzos Tänzerinnen packen in Interview aus

«Ich habe nicht darum gebeten und mehrmals Nein gesagt», sagt Arianna Davis in einem gemeinsamen NBC-Interview mit Crystal Williams. Nachdem sie einem heftigen Druck von Lizzo ausgesetzt war, habe sie den Darsteller «kurz berührt». «Ich war sehr, sehr beschämt, alle brachen in Gelächter aus», so Davis weiter. Zudem hätten Lizzo und ihr Choreograf Kommentare über ihr Gewicht abgelassen – allerdings sei es «niemals offensichtliches Fatshaming» gewesen.

«Es war sehr nuanciert. Ich hatte einfach das Gefühl, dass sie ein Problem damit hatten, wie ich an Gewicht zunahm und anders aussah, und dass ich nicht mehr dieselbe war, wie bei der erstmaligen Besetzung», sagt Davis und offenbart: «Niemand meldet sich zu Wort, weil sie solche Angst um ihren Job haben … Ich hatte Angst um meinen Job.»

Crystal Williams machte sich vor Angst in die Hose

In einem weiteren Vorfall wird in der Klageschrift behauptet, dass Lizzo die Tänzerinnen und Tänzer einem «qualvollen» zwölfstündigen Vorsprechen unterzogen habe, nachdem sie ihnen «fälschlicherweise» vorgeworfen hatte, vor den Auftritten getrunken zu haben. Nachdem Crystal Williams die Vorwürfe zurückgewiesen hatte, sei sie nur wenige Tage später entlassen worden, behauptet sie. Außerdem gab sie an, sich während einer Probe in die Hose gemacht zu haben. «Ich hatte Angst, dass sie mich feuert, wenn ich auf die Toilette gehe.»

Abschließend stellt Williams in einem weiteren Interview mit CBS klar: «Wenn ich irgendetwas tun kann, um sicherzustellen, dass Tänzer oder Sänger oder wer auch immer sich entscheidet, mit ihr zusammenzuarbeiten, nicht die gleiche Erfahrung machen müssen, werde ich das tun.»

Regisseurin über Lizzo: «eine narzisstische Tyrannin»

Inzwischen meldete sich auch die US-amerikanische Filmemacherin Sophia Nahli Allison zu Wort. Sie hatte mit Lizzo für deren Doku «Love, Lizzo» zusammengearbeitet, musste den Dreh nach zwei Wochen abbrechen, wie sie auf Instagram berichtet.

«Sie ist eine narzisstische Tyrannin, die ihre Marke auf Lügen aufgebaut hat», so Allison. Sie sei zunächst begeistert darüber gewesen, eine schwarze Frau mit der Dokumentation zu unterstützen. «Ich habe aber schnell gemerkt, dass ihr ganzes Image und ihre Botschaft eine Fassade sind.»

Lizzo hat sich inzwischen von allen Vorwürfen distanziert.