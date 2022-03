Aurora Ramazzotti : «Ich hatte einen Alkoholspiegel, an dem ein erwachsener Mann gestorben wäre»

In einem Interview im italienischen TV spricht die Tochter von Michelle Hunziker über ihre Alkoholvergiftung und verrät, wie sie zu einem Liebescomeback ihrer Eltern steht.

Die Trennung von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (58) ist schon 20 Jahre her, ein Liebes-Comeback der beiden wünscht sich Aurora aber ganz klar nicht.

In einem Interview bei der italienischen TV-Sendung «Belve» zeigte sich Aurora Ramazzotti von einer ganz privaten Seite.

Gegenüber ihren mehr als zwei Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram zeigt sich Aurora Ramazzotti eher selten verletzlich. Ganz im Gegensatz zu ihrem neuen Interview mit der Moderatorin Francesca Fagnani (43) in der italienischen Sendung « Belve ». Die 25-Jährige präsentiert sich während des Gesprächs von einer Seite, die die Öffentlichkeit nicht oft zu sehen bekommt.

Im Jahr 2013 machte die damals erst 17-Jährige mit einer Alkoholvergiftung Schlagzeilen. Nun reflektierte die Influencerin den Vorfall in ihrem jüngsten Interview: «Ich muss sagen, dass ich sehr krank war und sie mich in einem Krankenwagen wegbrachten. Da ich noch minderjährig war, wurde ich in die Kinderklinik eingeliefert.»