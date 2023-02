Spionageballon-Abschuss : «Ich hatte nicht damit gerechnet, heute in einem ‹Top Gun›-Film aufzuwachen»

Am Samstag wurde in den USA ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon abgeschossen. Videos zeigen, wie Zeugen mit Erleichterung und Jubelschreien reagierten.

In Myrtle Beach (South Carolina) jubelten Menschen, als der mutmassliche chinesische Spionageballon abgeschossen wurde. Twitter

Am Wochenende haben die USA vor der Küste der Staaten North und South Carolina einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abgeschossen. Fernsehbilder zeigten am Samstag eine kleine Explosion, anschließend fiel der Ballon ins Wasser. Wie verschiedene Videos in den sozialen Medien zeigen, reagierten Augenzeugen in South Carolina mit Jubel und Erleichterung, als sie den Abschuss beobachtet hatten.

«Wie ein verschrumpeltes Kleenex»

Die 33-jährige Ashlyn Preaux sagte gegenüber «The Associated Press», dass sie gerade die Post aus ihrem Briefkasten holte, als sie den Ballon am wolkenlosen Himmel bemerkte und Jets um ihn kreisen sah. «Ich hatte nicht damit gerechnet, heute in einem ‹Top Gun›-Film aufzuwachen», sagte sie der Nachrichtenagentur. Jeffrey Billie, ein pensionierter Rüstungsunternehmer, der auf Pawleys Island lebt, sagte der «New York Times», die grosse weiße Kugel habe plötzlich ausgesehen wie ein «verschrumpeltes Kleenex».

In Myrtle Beach jubelte eine ganze Menschenmenge, die die Promenade am Strand säumte, als der Ballon von der Rakete getroffen wurde. Im Video der Touristin Angela Mosley (siehe oben) ist zu hören, wie eine Person «Boom!» schreit, und eine andere «Das ist meine Air Force, Kumpel!». Auch Bill Swanson beobachtete den Abschuss aus Myrtle Beach. Zu «AP News» sagte er: «Die Luft ist fast sofort aus dem Ballon entwichen. In der einen Sekunde war er da wie ein kleiner Mond und in der nächsten Sekunde war er weg.» Swanson ergänzte, dass eine Rauchspur dem Ballon folgte, als er fiel.

Verhältnis zwischen China und USA erreicht Tiefststand

Nach tagelanger Beobachtung brachten US-Kampfjets den «Überwachungsballon» auf Anweisung von US-Präsident Joe Biden vor der Atlantikküste des Bundesstaates South Carolina mit einer Rakete zum Absturz. China wurde eine «inakzeptable Verletzung» der Souveränität der USA vorgeworfen. Der Ballon habe strategisch wichtige Militärstandorte ausspionieren sollen. Peking protestierte am Sonntag gegen die «Überreaktion», wies die Spionagevorwürfe zurück und sprach von einem «zivilen» Forschungsballon auf Irrwegen.

Das Verhältnis zwischen den USA und China ist auf den tiefsten Stand seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 gefallen. Für Streit sorgen Chinas Rückendeckung für Russlands Krieg in der Ukraine, seine Ansprüche im Südchinesischen Meer, US-Exportkontrollen für Hightech und der Handelskrieg. China wirft den USA vor, seinen Aufstieg behindern und einen neuen Kalten Krieg zu wollen. Ein US-General hielt jüngst einen Krieg mit China um Taiwan schon 2025 für möglich.