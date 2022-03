Schytomyr, Ukraine : «Ich hoffe, dass meine Frau schnell gestorben ist»

In der Ukraine kamen wegen russischen Beschusses schon mehrere Hundert Zivilisten ums Leben. Eines der Opfer ist die Frau von Oleg Rubek, die in der westlich von Kiew gelegenen Stadt Schytomyr getötet wurde. Auch andere Bewohner beklagen Verluste.

«Ich hoffe, sie ist schnell gestorben», schluchzt Rubek in einem kurzen Video, das CBS auf Instagram stellte. «Das ist alles, was ich im Moment in dieser … Endzeit … sagen kann.»

Er hoffe, «dass alles in ihrem Leben perfekt gewesen sei», sagt der Mann weiter. «Ich hoffe, dass sie in diesem Moment im Himmel ist.»

Auch andere Einwohner der Stadt beklagen den Tod von Angehörigen. In einem Video, das BBC aus Schytomyr postete, berichtet ein älterer Mann inmitten zerstörter Häuser über das Erlebte: «Wir hörten Schüsse. Meine Tochter wurde getötet, meine Nachbarn wurden getötet», sagt er, während Anwohner Trümmer zur Seite räumen. «Ich möchte, dass die Welt sieht, wie die ‹russische Welt› uns behandelt und was die Russen in der Ukraine anrichten.» Dann zeigt er dem Reporter den Einschlagkrater am Ort, wo seine Tochter starb. «Hier wurde sie getötet», sagt er. «Sie ging gerade zur Toilette, als es geschah.»