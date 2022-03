Drohbrief an Kümmert : «Ich hoffe, du verreckst auf der Bühne!»

Andreas Kümmert hatte das Ticket für die deutsche ESC-Teilnahme schon gewonnen. Wegen eines Drohbriefs sagte er aber ab.

Warum Andreas Kümmert (29) nicht für Deutschland am ESC antreten wollte, wusste lange niemand so recht. Nun sind neue Details ans Licht geraten. Kümmert habe sich selbst als Kandidat angemeldet, erzählte er der «Süddeutschen Zeitung». Kurz vor seinem ersten Live-Auftritt habe er per Facebook aber einen Drohbrief erhalten. Der Inhalt war schockierend. «Ich hoffe, du verreckst auf der Bühne, du fettes Schwein», stand darin. Für Kümmert war klar, dass er unter diesen Umständen nicht am ESC teilnehmen kann.