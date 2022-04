Doktor Sex - «Ich kann ihm einfach nicht mehr vertrauen!»

Ich (33) bin seit sechs Jahren in einer Beziehung. Wir haben es sehr schön, machen viel zusammen und verstehen uns gut. Aber vor ein paar Jahren hatten wir eine große Krise, da mein Freund virtuellen Sex mit anderen Frauen hatte.

Frage von Kira (33) an Doktor Sex

Antwort von Doktor Sex

Dass du noch immer verunsichert bist, kann ich verstehen. Jedoch scheinst du auch aktiv an der Vergangenheit festzuhalten. Andernfalls könnte die Enttäuschung nämlich vorbeigehen. Was ist es, das du nicht loslassen kannst – loslassen willst?

Hast du eine Idee, was für dich von «Vorteil» sein könnte, im Rückzug zu verharren? Glaubst du vielleicht, dass du dann davor geschützt bist, erneut verletzt zu werden? Falls dem so ist: Bedenke den Preis, den du zahlst: Du kannst deine Beziehung und deine Lust nicht mehr genießen. Und letztlich läufst du Gefahr, dass dein Freund dich genau wegen deiner Reserviertheit verlassen wird.

Darum: Ich denke, es ist an der Zeit, dich dieser Geschichte zu stellen und sie so in deine Biografie zu integrieren, dass du damit leben kannst ohne die belastenden Auswirkungen auf eure Beziehung!